美國威斯康辛州政府與鴻海科技集團（Foxconn Technology Group）已經就縮減威州製造工廠規模及該廠享有之減稅優惠達成新協議。

威州州長艾弗斯（Tony Evers）與鴻海周一共同宣布這項消息，但尚未披露這項新協議的相關細節。威州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corp.）將於周二召開會議批准這項新協議。

消息人士透露，這項新協議將使鴻海威州廠未來的稅賦減免縮水數十億美元，但仍將享有價值超過1000萬美元的潛在稅賦優惠。

威州前州長沃克（Scott Walker）在2017年與鴻海簽訂最初的投資協議，當時鴻海獲得價值近40億美元的州與地方稅賦獎勵，而鴻海則承諾在威州東南部邊界附近的Mount Pleasant斥資100億美元建造一座大型顯示器面板廠，並創造13,000個工作機會。

但鴻海一直在縮減威州廠的投資計畫，並錯失了啟用州稅抵減措施的就業目標。威州去年向鴻海表示將不提供該公司稅賦減免，因為鴻海已經大幅變更其製造計畫，且未遵守稅賦優惠的協議。根據威州經濟發展機關的數據，鴻海2019年在威州僅僱用了281人。

威州經濟發展公司發言人卡倫德（David Callender）表示，在理事會採取行動之前，該機關不會就與鴻海的協商內容發表評論。

媒體報導，在簽署最初的投資協議之後，鴻海將工廠面積縮小至1,012公頃，並將原定建造的10.5代廠更改為6代廠，用於生產手機等設備之小尺寸TFT-LCD顯示器，而非最初設定的大尺寸螢幕。鴻海董事長上個月則表示，公司正在考慮在該廠製造電動車。鴻海不斷變更計畫，促使艾弗斯要求重新簽訂合約。

(時報資訊)