二極體市況火熱，虹揚-KY(6573)目前產能滿載，連過去幾年處於調整的玻封接單也相當暢旺，虹揚-KY表示，訂單能見度已達年底，第2季會比第1季好，全年有機會擺脫虧損，重返獲利軌道。

消費性電子、車用及太陽能需求自去年末開始增溫，二極體產業景氣反轉向上，虹揚-KY亦因相關電源整流應用分離式元件、太陽能旁路二極體訂單強勁，營運擺脫去年谷底。

虹揚-KY自結3月合併營收為1.94億元，月增43.5%、年增49.1%，累計今年第1季合併營收5.25億元，年成長71.47%。

就產品別來看，3月橋式整流器佔比約41%，太陽能產品維持在36%左右，整流二極體也有20%的比例，顯見在專精的電源整流應用分離式元件與太陽能應用領域，虹揚-KY三大類產品銷售穩定，成為今年營收的重心。

虹揚-KY發言人程御峰表示，目前虹揚-KY多種產品封裝的產線仍呈現滿載狀況，連過去幾年營運處於調整的玻封近期接單都已回升，而公司也積極地佈局保護類元件的市場，預計下半年能為公司營收帶來正向挹注，讓公司產品能應用到更全方位的領域。

為了消化市場龐大的需求，虹揚-KY已經著手進行相關熱門產品封裝產線的擴產準備，預計最快今年中就可開始陸續擴大產能，盡量滿足更多客戶的產品訂單與交期需求。

程御峰表示，目前訂單已可看到第4季，雖然其中有10%到20%可能是重覆下單，但整體市場狀況仍是供不應求，無論是公司本業或是玻封業績均已好轉，今年營運可望擺脫虧損，重返獲利軌道。

(時報資訊)