英國財政部長桑納克(Rishi Sunak)周一表示，已經告知英國央行，應該研究一種新的「英國硬幣」(Britcoin)，或是由央行支持的數位貨幣，以應對比特幣等加密貨幣帶來的挑戰。

一個由英國央行支持的數位版英鎊，將潛在地讓企業或消費者可以直接在央行持有帳戶，並且在支付時避開其他銀行，將影響銀行在金融體系中的角色。

桑納克在一項金融業會議中表示，在財政部和央行之間將成立一新工作小組，以協調央行數位貨幣(CBDC)的開發工作。桑納克隨後在推特上稱該數位貨幣為Britcoin。

其他國家的央行也正在研究是否推出本國貨幣的數位版，這將實質上擴大了央行資金使用範圍，目前僅有商業銀行才能使用央行資金；此也將加速國內外支付活動。

中國是研究數位貨幣的先行者。歐洲央行也在上周宣布，正在研究一電子形式的現金，以補充紙鈔和硬幣的不足，但是實際的推出可能還需數年。

英國央行曾表示，數位板本的英鎊不會取代實體現金或現有銀行帳戶。央行行長貝利(Andrew Bailey)曾批評比特幣等加密貨幣，無法成為穩定的價值儲存，或是有效地執行交易。

(時報資訊)