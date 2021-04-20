美式賣場好市多熱食區一直是民眾最愛，但近日推出的新品雞肉青醬三明治，評價卻非常兩極，有人買來咬一口就吃不下去，認為麵包太硬、口味太鹹，但也有人一吃上癮，覺得剛烤好的時候最好吃，加上洋蔥、起司更是絕配。

一名網友表示，她在好市多買雞肉青醬三明治，因為又鹹又硬，才吃一口就吃不下去。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

一名網友昨天在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文，說她在好市多買的雞肉青醬三明治吃，結果咬一口就吃不下去，麵包跟雞肉又柴又硬，懷疑三明治已經放久了，不是剛出爐，所以變難吃，但沒吃完又讓她好有罪惡感，因此上網求救，有什麼方法能讓雞肉青醬三明治復活。

文一PO出後，吃過的網友紛紛表示，「買過口感有點乾柴，不會再回購了」、「超難吃，麵包又乾又韌，整個吃起來非常非常鹹」、「吃完下巴快脫臼」，也有人指出，這款三明治剛出爐超好吃，千萬別放冷掉，「神好吃+1」、「剛開始吃覺得鹹，不知不覺就嗑掉一整個！好吃」、「超級好吃，拜託不懂美味的不要買，讓我來處理」、「現場吃神好吃，帶回家就是皮硬、肉鹹、醬也鹹」、

有人指出，這款加入碎洋蔥及起司非常對味，「熱食部菜單裡覺得這個最好吃，我會夾很多洋蔥進去」、「少了起司！之前有加起司，非常讚」，還有人分享三明治冷掉後讓美味復活的方法，「我超愛這個麵包，帶回家用烤箱，打開紙噴水再蓋回去烤個5分，就鬆軟了，一定要整個包緊」。

(中時新聞網)