丁怡銘回鍋政院月領12萬 藍議員轟：侮辱民眾智商

行政院前發言人丁怡銘傳出曾致電立法院長游錫堃的國會辦公室開嗆，行政院發言人羅秉成反駁報導內容不實，呼籲媒體自律。但游錫堃今天回應表示，行政院跟立法院都是憲政機關，有什麼事循正常管道，才可以避免無謂的預測跟紛擾。

根據媒體報導，丁怡銘去年請辭因萊劑事件請辭後，仍持續指揮政院小編，參與行政立法協調會報。近來因民進黨蘇系質疑游錫堃透露藻礁、反萊劑內部會議，丁直接致電游院長室開嗆。對此訊息，行政院發言人羅秉成表示，報導內容為不實指控，且未向政院查證，呼籲媒體自律。

行政院機要顧問丁怡銘。（政院提供）

但游錫堃今天表示，立法院與行政院都是憲政機關，應該相互尊重，有什麼事情應該循正常管道，才可以避免無謂的預測跟紛擾。

對於當時的情況，游錫堃說，細節的部分他不談，但既然都是憲政機關，就要平等尊重。被問到丁怡銘此舉是否不尊重立法院？游錫堃說，只要循正常管道，可以避免紛擾。

丁怡銘回鍋政院月薪12萬 鄭麗文酸爆「台灣官場現形記」怒轟蘇貞昌：可悲啊！

(中時 )