台南先進運輸路網預算暴增惹議，台南市長黃偉哲今天表示，不可能要捷運經過每個鄉鎮卻又不花錢，且也未必會花到5000億元，需視中央最後核定，但他也坦言，蓋捷運是一回事，將來營運才是大問題，以台北蓋6條捷運花政府1兆元，至今還沒賺錢，高雄也還在虧本，營運是一個無底洞，會嚴肅看待捷運議題。

黃偉哲以「天邊彩虹」形容捷運，公車是腳邊玫瑰。他不諱言，捷運花這麼多錢，確實會造成財政負擔，需要這麼多條捷運嗎？大家要三思，捷運現在形成兩難，要有路網才有便利性，但卻會多花很多錢，到底要不要捷運？需不需要？值得認真思考，尤其，營運比建造更難，若每年虧損數十億元，市府負擔不起。

他說，興建捷運評估會從台南人口數將來可能帶來運量，以及捷運里程數是否過長都會評估，並不是台南說要蓋幾條，中央就會核准，中央會評估各種條件，昨天在議會提出的只是交通局草案，但他也強調，不能又要馬兒好、又要馬兒不吃草，不可能要每站都停、又要不花錢，這是不可能發生的。

他說，既然要爭取拉到新營、麻豆、楠西等，建造里程數就大幅擴增，也因此，建造費用才會增加，但他說，不能只看到758億元vs5000億元，而是要看多少公里vs多少公里，

既然大家都想要捷運經過你家，就要考量捷運成本。

他也強調，台南捷運每公里造價19億元，比台北每公里高達26億元便宜，因台北採地下化，台南是高架化，經費較省，至於整體會不會實際花到5000億，仍是要看屆時客觀環境條件，以及是否需要經過這麼多地方。他說，台北捷運從規畫到興建完成花2、30年，台北只有200多平方公里，台南有2300平方公里，這個需要長期規畫，不代表現在就要花這麼多錢。

(中時 )