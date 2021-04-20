近日接連傳出包括Foodpanda與UberEats等外送平台，接連更改薪資計算公式，約影響外送員2成薪資收入，引起許多外送員不滿，批評業者黑箱作業。他們在20日宣布將成立全國外送產業工會，邀請全台外送員加入。（張鎧乙攝）

近日接連傳出包括Foodpanda與UberEats等外送平台，接連更改薪資計算公式，約影響外送員2成薪資收入，引起許多外送員不滿，批評業者黑箱作業。他們在20日宣布將成立全國外送產業工會，邀請全台外送員加入，並呼籲勞動部針對外送員產業立專法，在雇傭跟承攬制中間找到出路。（張鎧乙攝）

近日接連傳出包括Foodpanda與UberEats兩大外送平台，接連更改薪資計算公式，據估計，約影響外送員2成薪資收入，許多外送員不滿、接連提出抗議未果，今天宣布擬組成「全國外送產業工會」，除了為外送員爭取權益外，也希望推動專法保障外送員權益。

「拒絕砍薪、降低職災」，台北市產業總工會總幹事陳淑綸表示，據勞動部日前統計，目前全台約有8萬外送員，但近日卻接到外送平台說要砍薪，送的越多卻相較過去領的更少，被迫承受更高的職災風險，要求恢復應有的報酬、勞動部應站出來協助平台成員。

身兼5個外送平台的外送產業工會籌備會發言人蘇柏豪說，3月起Foodpanda在中彰投試辦減薪，平均遭砍1成至3成；UberEats則在北北基改制，平均每單車資從2019年的65至75元、砍至今年4月的43至50元，「花更多工時卻可能拿到更少錢」。

蘇柏豪提及，以台中市外送人員職業工會為例，目前約有600餘名會員，創會2020年4月至今年2月為止共有職災17件、平均每月1.5件，但改制後光3月就有4件，超出平均值3至4倍為止，但可能有更多黑數。

勞動部指出，近年新經濟模式發展，具複雜多元的特性，食品平台外送業者和外送員間的法律關係為何，仍須依個案事實判斷；勞動部則已發布「食品外送作業安全衛生指引(3.0)」及「職業安全衛生設施規則」，供平台業者訂定食品外送作業危害防止計畫。

針對外送員擬籌組工會，勞動部樂觀其成也呼籲業者，應針對外送員關切勞動權益主動積極與工會對話。

(中時 )