和春技術學院被列入專案輔導學校多年，自107學年度起，已連續6次未通過教育部辦學審核資格，教學品質有問題而被列管．教育部技職司專門委員柯今尉今(20)日表示，命該校自110學年度起全面停招，但校方必須提報停招計畫，確保現有688名學生權益。

和春技術學院在107學年度、108學年度，全校註冊率未達6成，但後續校方解釋有漏列部分人數，109學年度則為64.34％，列預警標準學校名單。

和春技術學院自104年起列入專案輔導學校，迄今已超過兩年，本部為維護學生受教品質及教師權益，依據教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則，及依《私校法》第55條規定，經徵詢私立學校諮詢會後，於110年2月22日命該校自110學年度全部停招，並請學校保障現有688名學生受教品質與權益或轉學輔導配套措施，於文到2個月內提報停招計畫。

和春技術學院近年辦學漏洞層出不窮，該校曾在106年度被媒體爆出以上百名中年人當「人頭學生」，藉此提高註冊人數，教育部當時前往訪查，卻找不到相關學生，校方甚至還以請假或實習等理由搪塞，加上連續數次教學品質查核未通過，

柯今尉則說，和春技術學院目前共有688名學生，其中約有400多人是應屆畢業生，教育部勒令校方，必須維護學生受教權

(旺報 )