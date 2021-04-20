博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式20日上午在海南博鰲舉行，中國國家主席習近平透過視訊方式發表主旨演講。他表示，中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。
中國倡議共建「一帶一路」，習近平在演講中表示，「一帶一路是大家攜手前進的陽光大道，不是某一方的私家小路」，所有感興趣的國家都可以加入。
習近平表示，中方將建設更緊密的衛生合作夥伴關係，中國企業已經在印尼、巴西、阿聯酋、馬來西亞、巴基斯坦、土耳其等共建一帶一路夥伴國開展疫苗聯合生產。
習近平又指，將建設更緊密的「互聯互通」、「綠色發展」以及「開放包容」夥伴關係。
習近平說，2021年，是中國共產黨成立100周年，中國將始終高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，在和平共處五項原則基礎上拓展與各國友好合作，積極推動構建新型國際關係。
他表示，中國將繼續與世界衛生組織以及各國開展抗疫合作，堅守疫苗作為全球公共產品的承諾。
他稱，中國無論發展到什麽程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。中國將積極參與貿易和投資領域多邊合作，全面實施《外商投資法》和相關配套法規，繼續縮減外資準入負面清單，推進海南自由貿易港建設。
(旺報 )
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