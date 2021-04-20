研華（2395）20日宣布，與臺北榮民總醫院、板橋榮民之家進行遠距醫療合作，於臺北榮總與板橋榮民之家間建構高階遠距醫療服務，服務並於4月1日正式啟用。未來預計將此服務延伸至隔離病房、加護病房的遠距協作照護，並期望將此服務拓展予海外遠距醫療軟體廠商或服務提供者，以成為遠距醫療生態體系方案提供者。

研華智能服務事業群智慧醫療產品部協理林金輝表示，研華去年即與台北榮總正式簽訂產學合作計畫，開啟遠距醫療服務合作；從今年3月佈建至今，包含研華將臨床上常用之診斷儀器以移動式數位化之設備取代，將之整合護理推車及視訊會議系統，建立完整的遠距醫療行動推車、提供適合巡迴、外出使用的遠距醫療行李箱、邀請研華合作夥伴中華電信的網路專線佈建、於北榮與板橋榮家進行遠距設備實地測試，乃至現場醫護人員的軟、硬體的教育訓練等，服務於4月正式上線啟用。

林金輝協理進一步說明，此次合作完全發揮當初研華設計遠距醫療行動推車於場域內移動化與機動性的初衷。該服務不僅由榮家的醫師為住民操作醫療檢查設備，北榮專科醫師透過視訊、即時傳輸的五官鏡、超音波檢查影像、即時畫筆標註與遠端互動工具，如親臨現場般提供會診建議；執行會診地點，除於板橋榮家的醫務室，榮家的醫師或護理師，更可將研華遠距醫療行動推車直接推至養護樓1樓之護理站，就近為不方便移動至診間的住民提供遠距會診服務。

此次合作第一階段優先從需求最高的皮膚科、眼科、耳鼻喉科、精神科做起，每週由榮總提供專科醫師遠距會診，榮家醫師視病人需求經遠距設備與榮總醫師直接線上會診，雙方完全比照一般就診的標準與規格，將會診紀錄登載於院內電子病歷系統，榮家醫師亦可經由榮總的會診建議開立藥品及處置。

研華遠距醫療行動推車及行李箱不僅可整合多樣醫療診斷儀器，包括五官鏡、無線超音波、電子聽診器等，且搭配遠距醫療會診軟體，將可於會診前進行預約排程、會診中將影像同步傳送給醫師端進行判讀；此外，醫師亦可遠端操控病人端的攝影機至最適角度，以利其進行第一時間互動診斷。

研華表示，藉由此次與臺北榮總、板橋榮民之家的合作經驗，期望將此遠距醫療服務導入養護機構與後送醫療系統之間的照護模式、偏鄉衛生所與醫學中心間的專科會診，甚至延伸至隔離病房、加護病房的遠距協作照護應用。

而現階段除遠距會診方案，亦希望能將生理監控設備、手術影像等整合至遠距醫療行動推車中，以符合遠距加護病房、遠距手術需求；而除國內既有市場，研華也鎖定將此服務輸出給海外遠距醫療軟體廠商或服務提供者，透過標準品與客製化二元服務，成為遠距醫療生態體系中解決方案提供者。

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