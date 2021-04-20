19日晚間美股三大指數回落，納指挫1％。港股兩日升逾三百點，恒指20日早低開過百點。

香港信報報導，恒生指數20日低開143點報28,962點；國企指數低開78點報11,014點。科指低開74點報8,272點。

個股方面，美團傳以每股273.8港元折讓5.3％配股，20日早市前成交達525.6億港元，股價輕微低開0.2％至288.6港元。騰訊低開1.1％報620港元。阿里巴巴低開1.6％報228.4港元。友邦低開1％報97港元。

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(工商 )

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