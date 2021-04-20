恒指低開143點美團低開0.2％ 10:592021/04/20 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 19日晚間美股三大指數回落，納指挫1％。港股兩日升逾三百點，恒指20日早低開過百點。 香港信報報導，恒生指數20日低開143點報28,962點；國企指數低開78點報11,014點。科指低開74點報8,272點。 個股方面，美團傳以每股273.8港元折讓5.3％配股，20日早市前成交達525.6億港元，股價輕微低開0.2％至288.6港元。騰訊低開1.1％報620港元。阿里巴巴低開1.6％報228.4港元。友邦低開1％報97港元。 美四大指數全下跌 科技股喊殺 台積電ADR重創近3％ 國內本土投顧喊萬海128元 (工商 ) #低開 #港元 #點報 #美團 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》料需求提高 鈀金逆勢漲逾1％ 10:012021/04/20 財經 航運鋼鐵火熱 台股飆新高 04:102021/04/20 財經焦點 《國際金融》華爾街疲軟＋汽車股受壓 歐股從歷史高點回落 09:272021/04/20 財經 長榮市值躋身台股20大 04:102021/04/20 財經要聞 《期貨》三大期指皆墨 4月台指期開低31點 09:102021/04/20 財經 《日股》新冠大軍壓境 日經嚇傻挫逾500點 11:432021/04/20 財經 A股低開 有色金屬股跌逾1％ 11:022021/04/20 財經 《商情》憂疫情擴大 日本期膠挫逾3％ 10:012021/04/20 財經 台股開盤跌31點 中鋼開高走低、台積電失守600 09:082021/04/20 財經 《美股掃瞄》觀望財報＋特斯拉下挫 美股失守歷史高點 08:532021/04/20 財經 《港股》恆指下跌 特斯拉概念股走弱 10:522021/04/20 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 傳產F4超火 550萬股東嗨翻 - 財經要聞 - 工商時報 台廠首家 東元將生產離岸風電發電機 - 財經焦點 - 中國時報 央行放手 新台幣勁升1.36角 - 財經要聞 - 工商時報 DRAM合約價 Q2漲更凶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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