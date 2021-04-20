台灣金融聯合都市更新服務公司（簡稱臺灣金融都更）今（20）日舉辦三週年慶祝暨合作夥伴簽約典禮，董事長林旺根表示，台灣金融都更是內政部及財政部集結公股行庫投資成立之都市危老更新公司，專責協助民間推動更新重建。成立三年來，共計輔導超過600個危老社區，並成功與11個危老基地完成締約，完成重建的理想，實踐住戶們安居樂業的心願，「重建荊棘路，我們來突破！」

林旺根表示，台灣金融都更公司剛好成立屆滿第三週年，今年都更融資就一千多億元，不過還有更多需要協助的老舊社區進行都更，看到很多前輩都還是繼續奮進

今天也宣布與現代地政聯盟、九鼎都更公司進行合作。

林旺根表示，因鑑於台灣城市老化及老舊建物耐震程度不足，台北市30年以上屋齡已達63.42萬戶（70.43％），新北市30年以上屋齡亦達75.62萬戶（46.08％），加速推動都市更新與老屋重建已成為政府重要的政策。但在獎勵更新過程中，至今尚欠全方位得能協助地主自主都更之全案管理組織，臺灣金融都更，此次透過專業的結合，將藉由深度合作的方式，為民創利。

身為新創的臺灣金融都更，擅長以金融為主要工具全案管理為風控手段協助地主自地自建，成立三年來，業務主力放在危老案件上，迄今已完成11件的簽約案件，成功獲得各界的信任，相信臺灣金融都更已有充分的專業能力可全面為更多都更案件提供服務。

在成立三週年的同時，也宣布與新的合作夥伴合作，未來將著重於發揮從管理到招商選商的專業，給予民眾最好的服務。

董事長林旺根也表示：「有鑑於民間自辦更新推動不易，特別是因為重建資金籌措困難，讓整合到重建遙遙無期。為此，公司服務及業務模式將鎖定更新重建的招商引資，透過民辦都更招商來擴大與外部專業和資金的合作。」

都更首案攜手九鼎都更目標成為台灣都市更新代理實施的典範！

臺灣金融都更第一個成案的都更案，便是與九鼎都更公司合作輔導新北市三重區的海砂屋社區實現更新。

該案屬於海砂屋危險建築，擁有接近1,000坪的基地，在前期九鼎都更耗時近10年的時間溝通整合近百名所有權人後，同時由臺灣金融都更發揮專業於籌資、財務及營建管理服務，全案預計規劃312戶，273個車位。目標成為台灣都市更新代理實施的典範！

臺灣金融都更規劃了新年度的長期合作夥伴，與長期致力於協助民間推動自主更新重建的現代地政聯盟，希望借重由董事長王進祥所帶領，全國逾500位專業地政士及經驗，共同來推動和促成都市危老的重建與再生。將現代地政「前期的協調整合」的專業，與臺灣金融都更「後期籌資、營建及履約管理」結合，強強聯手打造全新都更模式，也代表者金融都更三週年的新里程碑。

(工商 )