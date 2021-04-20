台股指數今（20）日仍盤在最高點的17,263點，連日創下台股史上新高，CRIF中華徵信所指出，若將台股與全球股市相比，台股表現不遑多讓，面對史上最強台股的下一步會怎麼走？由於目前盤面上籌碼稍顯凌亂，法人看多看空者皆有，不過最終還是要回到基本面。

CRIF中華徵信所表示，如果大盤不修正，股價指數持續走高，就要特別注意類股輪動速度是否加快。另外，大盤在多頭攻勢中指標股一定先行，所以半導體類股、原物料股和航運股及金融股必須是持續帶動上漲的主流股。

CRIF中華徵信所認為，漲幅少的低價股開始進行輪流補漲，通常也是波段多頭行情要暫止步的訊號。大盤目前雖然持續走高，風險也開始逐步增加。若要維持多頭的走勢，其實也需要大盤適時回檔修正，以利於下半年攻勢。

CRIF中華徵信所指出，在疫苗陸續施打、疫情趨緩，且全球仍然維持資金寬鬆，以及主要經濟國家暫無通貨膨脹威脅，又有許多產業鏈的供料吃緊情況下，全球股市多頭行情並沒有結束，空頭的風險可能落在2022下半年，但在市場各種利多都已發酵後，現金股利行情也等於悄悄提早啟動。

(工商 )