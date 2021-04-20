大陸股市20日開市下跌。上證指數開市報3,467點，跌10點，跌幅為0.3％。深成指開市報14,062點，跌55點，跌幅為0.39％。
香港信報報導，滬深300指數開市報5,065點，跌21點，跌幅為0.42％；創業板指數開市報2,880點，跌18點，跌幅為0.64％。
各類股普遍走軟，有色金屬股跌逾1％；煤炭、金融、電力、房地產、石油、水泥股偏軟；鋼鐵、化工股靠穩。
(工商 )
大陸股市20日開市下跌。上證指數開市報3,467點，跌10點，跌幅為0.3％。深成指開市報14,062點，跌55點，跌幅為0.39％。
香港信報報導，滬深300指數開市報5,065點，跌21點，跌幅為0.42％；創業板指數開市報2,880點，跌18點，跌幅為0.64％。
各類股普遍走軟，有色金屬股跌逾1％；煤炭、金融、電力、房地產、石油、水泥股偏軟；鋼鐵、化工股靠穩。
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