丁怡銘回鍋政院月領12萬 藍議員轟：侮辱民眾智商

前行政院發言人丁怡銘今年3月回鍋，擔任政院機要顧問，卻遭媒體踢爆，曾致電立法院長游錫堃的國會辦公室開嗆，昨（19）日行政院對此澄清，表示報導內容為不實指控。「宅神」朱學恒則驚呼，想不到丁怡銘說謊之後還可以繼續組成「騙人布軍團」，並諷刺表示，「原來不是下台，只是休了幾天假啊，厲害厲害」。

針對丁怡銘遭踢爆致電游錫堃辦公室開嗆一事，朱學恒今日在臉書表示，想不到丁怡銘說謊之後還可以繼續組成騙人布（日本漫畫海賊王角色）軍團，「之前剛下台那一兩天我就覺得政院風向怎麼有點變弱，結果不知不覺就恢復過來了，原來不是下台，只是休了幾天假啊，厲害厲害」。

宅神朱學恒。（資料照片）

網友則在PO文底下留言說，原來辭職只是幌子，竟然是轉為地下顧問，如今浮出檯面了，「得了一種不當官會死的病」「原來丁丁一直都在，他從未離開過」，顏色對了就沒有去留的問題，只有職位高低的問題。另有人笑說「下次投票還是要投民進黨，實在太厲害了」「所以魯夫（海賊王主角）是院長」「綠色用人都是先蹲後跳，出包越多升越快，真是有情有義」。

對此，昨日行政院發言人羅秉成表示，報導內容為不實指控，且錯誤百出，呼籲媒體自律，並強調丁怡銘在卸任行政院發言人一職後，從未參與行政立法協調會報。

惟游錫堃今受訪時對此則說，行政院跟立法院都是憲政機關，有什麼事循正常管道，才可以避免無謂的預測跟紛擾；至於當時的情況，細節的部分他不談，但既然都是憲政機關，就要平等尊重。

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(中時新聞網)