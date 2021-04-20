高雄洪姓男子假藉氣功推拿調理經絡，戴保險套對一名女子性侵，她報警後為了蒐證再次前往接受推拿，第2次被性侵時，她全程以手機錄音，並拿走對方使用過的擦試之衛生紙做為證據，最高法院依利用權勢及機會性交罪2罪，判刑5年定讞。

洪男以調氣之民俗療法為病患診療，65歲的女子因長期暈眩求醫無效，2015年10月間她經友人介紹，前往接受洪男的調氣治療，洪男戴上保險套加以性侵，她遭受性侵害後自我封閉而未告知他人，直她女兒察覺有異，才陪她報警。

被害女子為蒐集證據，2015年12月28日下午再次前往接受洪男的調氣治療，洪男利用調氣治療時男女獨處診間內並接觸身體之機會又性侵她，她以手機全程錄音，直至療程完畢才衝出診間向櫃台人員告知遭性侵害。

被害人為了取得洪男用畢的保險套而拉扯其褲袋，但只取得從他褲袋中掉出用以擦拭之衛生紙，她報警並送醫驗傷，並將衛生紙檢體等送驗，檢方偵結後將洪男起訴。

歷審考量洪男利用權勢及機會對被害人性侵，造成被害患有「創傷後壓力症 」等創傷症狀，不斷被痛苦回憶苦惱，有過度驚嚇反應和睡眠困擾，並對家庭生活造成重大影響，將洪男判刑5年，上訴後，最高法院駁回確定。

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(中時 )