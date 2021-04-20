有著中韓澳三國血統的昆凌，擁有精緻五官，從《我愛黑澀會》發跡，之後也拍過電視劇和電影，21歲就選擇和大14歲的周杰倫結婚，雖然當時質疑聲浪很大，但夫妻倆6年多來始終恩愛如昔，近日，陸網又翻出她17歲時的練舞照，讓網友都直呼「周杰倫眼光好」。

近日，陸網翻出昆凌17歲少女時期的練舞照，穿著細肩帶背心的她，看上去有些青澀，滿滿膠原蛋白的標緻鵝蛋臉清純可愛，身材更是豐滿，和現在比其實差別不大，驚豔不少網友。

昆凌17歲練舞照出土。(圖／翻攝自網易娛樂)

其實，昆凌曾透露17歲時因為試鏡周杰倫自唱、自導的歌曲《你好嗎》MV而相識，兩人交往3年後結婚，當時才20歲的她，毅然選擇在演藝事業剛起步時步入婚姻，並把重心放在家庭。

昆凌坦言因為爸媽從小就分開，她害怕孤單，因此一直嚮往組織自己的家庭，而成為天王嫂後，外界只看到她的幸運，忽略她背後的努力，她透露：「很多人問我為什麼這麼拚？因為我覺得擁有了幸運，要夠努力才配得上這個幸運。」

而她和周杰倫婚後育有一對寶貝兒女，雖然近年來演藝作品不多，但積極經營副業，憑著自己的努力，擺脫丈夫的保護傘，勇闖時尚圈，也常分享家庭生活點滴，一家幸福和樂，羨煞不少人。

(中時新聞網)