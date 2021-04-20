感情中最怕遇到孽緣，星座網站「星座上上簽」分析，天秤座、水瓶座、雙魚座的孽緣最多，看似桃花運很旺，身邊不乏追求者，其實許多都是爛桃花，不要也罷，偏偏他們又很會招惹孽緣，讓自己總是為情所困，欠下許多感情債。

▍1.天秤座

天秤座遇到的孽緣大部分是自找的，天秤座太過於外貌協會，只要是他覺得好看的人，無論做什麼事都是對的，他們又對喜歡的人非常偏心，甚至到了是非不分的地步。另外，天秤座處理異性關係的能力又很差，明明知道對方喜歡自己，還裝出不知情的樣子繼續跟對方做朋友，讓對方誤以為自己有機會，就算有戀人依然如此，所以總是讓伴侶很沒有安全感。

▍2.水瓶座

水瓶座常憑著直覺在曖昧和戀愛，他們的愛來得快、去得也快，常常在分手的時候顯得太無關緊要。水瓶座很善變，旁人難以摸清他的真實想法，也搞不懂他的心意，也因此常常辜負別人付出的真心，欠下大筆感情債，導致他在愛情中累積眾多冤親債主，孽緣數不清。

▍3.雙魚座

雙魚座談戀愛的時候太感性了，完全沒有理性判斷力，也不考慮現實，很容易把爛咖誤認為寶物，一旦愛上對方又很難下定決心離開，自己都已經痛苦到快要受不了了，依然無法果斷擺脫這段糟糕的感情，就算分手了依然難以忘記對方，身邊的爛桃花型的孽緣一個接著一個，沒完沒了。

(中時新聞網)