韓國現代汽車（Hyundai），在中國大陸耕耘多年以來，財務數字始終不見起色。痛定思痛後，現代汽車決定調整經營策略，打算以電動車(EV)與豪華車款，重新奪回自己在這個全球最大汽車市場的往日光芒。

2020年，雖然爆發新冠疫情，但現代在美國與其它主要國際市場的業績，可謂維持穩定成長。唯獨中國大陸車市，一直無法順心打入，也一直是現代心中遺憾。

19日開幕，28日閉幕的上海車展，估計將可看到高達近150款新車，其中，電動車是萬眾矚目焦點。而在這個全球車商兵家之爭的展示會，也就是現代將要雪恥的地點。

自2017年以來，現代在中國大陸市場屢屢虧損，是要歸咎四年多前，韓國部署美國薩德導彈系統所致。跟韓國相關的產品，在中國大陸瞬間就變成過街老鼠，人人喊打。

同時，汽車市場中同業競爭激烈，來自德國與日本高檔車，與中國大陸本土低價位車輛相互廝殺。

2020年，現代汽車與起亞，光在中國大陸市場，就虧了近2兆韓元約18億美元。同時，這也是自2002年現代第一次進軍中國大陸後，營收表現最糟糕的一年。

產業分析師認為，現代會慘遭滑鐵盧，主要是產品定位不明確，不瞭解車主需求，以及缺乏正夯的休旅車款(SUV)。因此，現代就只能眼睜睜地見著自己低價位房車產品，業績是一天要比一天差。其實，現代所謂低價車款，也比中國大陸本土車商的價位，還要來的貴許多。

也就是說，現代汽車在中國大陸，只被視為一個大眾品牌，但車價又比其它中國大陸同業要高很多，在價格缺乏競爭力下，當地消費者自然就興致缺缺。

不過，從2019年起，現代汽車重組中國大陸業務，並暫停生產小型房車以提高獲利。

對比在歐美市場賣得嚇嚇叫的SUV車款，與2015才獨立出來的豪車品牌Genesis，現代在中國大陸的業績真是慘不忍睹。

所以，現代與起亞決定在2021年，將祭出電動車與豪華房車，以取代之前推出較為平價車款。同時，訂出2021年將在中國大陸賣出81.7萬輛銷售目標。若真能達成，不僅高於2020年近66.5萬輛銷售額，而且可成長23％。

電動車方面，現代也計劃到2030年之前，將在中國大陸推出20多款新EV，以期分食特斯拉或全球車廠市占。目前，現代電動車款有八種左右。

至於豪車，由於中國大陸消費能力大增，現代也決定在當地開賣高檔車品牌Genesis，2021年可望推出G80與GV80休旅車。

(時報資訊)