雲朗觀光集團旗下雲品(2748)所屬台北君品酒店，5樓戶外陽台昨（19）日下午發生火警意外，所幸未造成人員及重要財損，客房住宿、宴會廳及頤宮中餐廳仍正常營運，而暫停營業盤點整理的雲軒西餐廳，亦於今（20）日上午恢復營運，對整體營運影響有限。

雲品股價2月底觸及45元的近半年高檔，近期持穩42～45元區間盤整，今（20）日以43.7元平盤開出後小跌0.46％，未受火災意外太大影響。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計小幅賣超5張，昨日轉為買超21張。

台北君品酒店位於日勝生開發興建的京站大樓5～17樓，與1～4樓的京站時尚廣場及台北轉運站共構，由雲朗承租並斥資15億元打造，2010年5月23日開幕營運。雲品2018年宣布斥資7.8億元購入，並自同年10月併入合併財報。

台北君品酒店規畫286間商務客房，設有連3年獨霸米其林指南3星的頤宮中餐廳，以及雲軒西餐廳、雅意義式餐廳及宴會廳。19日下午5樓戶外陽台因不明原因發生火災，警消連同京站時尚廣場共疏散302人，所幸僅戶外排煙管燒損、燃燒面積約5平方公尺。

雲品表示，將配合消防單位調查處理台北君品酒店火災發生原因，指出公司營業場所及設備均已投保，亦會再全面檢視消防安全設施及作業程序，降低意外發生機率並強化危機應變能力，除感謝消防隊第一時間撲滅火勢，亦特別對受驚擾的客人及鄰居致歉。

由於火災地點位於戶外陽台，台北君品酒店內部未受太大影響，包括7～16樓的客房住宿、5樓宴會廳及17樓頤宮均正常營業。而6樓雲軒西餐廳因5樓火災煙霧上竄，昨晚暫停營業盤點整理，並迅速在今日早餐時段恢復營運供餐。

(時報資訊)