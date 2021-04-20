上週五（16日）台股指數以最高點的17158.81點收盤，不但較前週五（9日）收盤的16854.1點上漲304.71點，且再度創下台股史上新高。若由去年3月23日盤中低點8,523.63點起算，到今年4月16日收盤的17,158.81點為止，台股指數共上漲了8635.18點，漲幅超過100％，高達101.31％，堪稱史上最強台股。面對史上最強台股的下一步會怎麼走？CRIF中華徵信所認為，目前盤面上籌碼稍顯凌亂，法人看多看空者皆有，不過最終還是要回到基本面。

但CRIF中華徵信也提醒，如果大盤不修正，股價指數持續走高，就要特別注意類股輪動速度是否加快。另外，大盤在多頭攻勢中指標股一定先行，所以半導體類股、原物料股和航運股及金融股必須是持續帶動上漲的主流股。反之，漲幅少的低價股開始進行輪流補漲，通常也是波段多頭行情要暫止步的訊號。

CRIF中華徵信所回顧去年3月20日以來台股上漲的軌跡，由生技股先做一波漲勢，接著是造紙，然後由半導體領軍5G概念股一路拉升，遠距視訊科技股跟著走高。受華為及中芯遭美國斷鏈的影響轉單台灣，台積電、聯發科和聯電繼續帶動大盤、接著印刷電路板、筆電、平板加智慧手機也拉升，IC設計一路旺，航運股也從第3季開始反攻，去年11月金融股及原物料股也開始拉動。今年1月4日開紅盤台股各類股齊發，鴻家軍搭配半導體、航運股、原物料股又以兩波走升將台股推升到16,238點、16,579點，4月9日見17,016點，4月16日又在鋼鐵、玻陶、造紙、水泥等原物料股帶動下攻到17,158點。也可以說所有的想像利多全都已經出動。

CRIF中華徵信所認為，其實強弱類股從今年來的類股漲幅可以看得出來。CRIF中華徵信所分析上市公司28大類股有21大類股漲幅超過10％、漲幅超過15％的類股必也有14大類股。類股漲幅前3名分別是鋼鐵類股漲幅37.41％、塑膠類股34.94％、航運類股30.94％、第4名及第5名分別是造紙類股及電腦及其週邊設備漲幅各為27.23％、19.68％。漲幅前5大類股幾乎都達20％，且原物料相關股就占了前4名（包括航運股），就知道今年原物料當道。另外，整個電子類股的平均漲幅也達到15.53％，電子類股漲幅前5名除了電腦及其週邊設備類股排名第1名外，2至5名分別是其他電子類股（18.99％）、電子通路 （17.81％）、光電業（17.36％）、半導體（16.38％），漲幅也都高於總體產業平均漲幅。

在大盤指數漲多的情況下，即使有業績題材，CRIF中華徵信所認為選股還是要特別留意本益比，無論是類股本益比或是個股本益比將會是優先的安全性考量。例如台積電目前的本益比已經超過30倍，聯發科的本益比接近38倍，如果買來做為存股就有一定風險。截至今年3月份本益比最高的前5大類股依次為油電燃氣類股（本益比87.79倍）、觀光類股（本益比62.44倍）、鋼鐵類股（本益比56.31倍）、電機機械類股（本益比33.38倍）、光電類股（本益比33.37倍）。在上市公司28大類股中本益比超過30倍的共有9大類股。截至今年3月底本益比最低的5大類股，則依次為水泥類股（本益比10.99倍）、金融保險類（本益比11.22倍）、電子通路類（本益比11.54倍）、電器電纜類（本益比11.71倍）及電腦及週邊設備類股（本益比14.78倍）。CRIF中華徵信所建議在主流股的業績題材下，選擇本益比較低者，也就相對安全。

儘管已經有許多上市公司提高今年的現金股利，不過由上市公司總體類股殖利率來看，由2020年3月的4.51％，下滑到今年1月的2.9％，再下滑到3月的2.83％，殖利率呈現持續下降，僅這點就值得警惕。以今年3月殖利率前5大類股依次為水泥類股7.19％、電子通路類股5.42％、建材營造類股4.88％、資訊服務類股4.86％、金融類股4.82％。但也要注意這5大類股的殖利率相較2020年3月也都是呈現下滑的。相對今年3月殖利率最低的5大類股分別為油電燃氣類股0.90％、半導體類股1.80％、電機機械類股1.99％、鋼鐵類股2.05％、光電類股2.13％，也都較2020年3月下滑。

CRIF中華徵信所指出，在疫苗陸續施打、疫情趨緩，且全球仍然維持資金寬鬆，以及主要經濟國家暫無通貨膨脹威脅，又有許多產業鏈的供料吃緊情況下，全球股市多頭行情並沒有結束，空頭的風險可能落在2022下半年，但在市場各種利多都已發酵後，現金股利行情也等於悄悄提早啟動。大盤雖持續走高，風險也開始逐步增加。若要維持多頭的走勢，其實也需要大盤適時回檔修正，以利於下半年攻勢。

(時報資訊)