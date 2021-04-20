丁怡銘回鍋政院月領12萬 藍議員轟：侮辱民眾智商

行政院前發言人丁怡銘回鍋政院，獲聘13職等有給職顧問，傳出近期因媒體披露公投對案討論過程，丁致電給立法院長游錫堃辦公室開嗆，對此，國民黨前主席朱立倫嘆了一口氣後說，對於蘇貞昌用人作風實在不敢苟同，另提醒蘇揆勿忘了其把手伸得多長，涉入各部會、財團法人、公營事業等人事案。

根據媒體報導，丁怡銘去年因萊劑事件請辭後，仍持續指揮政院小編，參與行政立法協調會報。近來因民進黨蘇系質疑游錫堃透露藻礁、反萊牛等公投對案內部會議，丁直接致電游院長室開嗆。對此訊息，行政院發言人羅秉成表示，報導內容為不實指控，且未向政院查證，呼籲媒體自律。

國民黨前主席朱立倫上午出席「照護人，有你真好！」公益影片播映會，會前被問到蘇貞昌用人合適與否，朱嘆了一口氣後說，社會自有公平，丁怡銘好像在離職後仍在行政院服務，後來接任顧問也是1個月前的事，他質疑，為何不能大大方方、光明正大做這件事，等到被社會發現後再來討論，實在不敢苟同蘇貞昌用人作風。

另有媒體披露，蘇貞昌曾因公股行庫人事案調動，致電給蔡英文總統，稱「叫妳的建析（時任總統府副祕書長）不要打給我的部長（財長蘇建榮）」，對此，朱立倫無奈表示，他聽到的傳言還不只如此，痛批蘇貞昌很強勢，個性比較急。

朱立倫呼籲蘇貞昌，不要忘了過去其跳過各部會首長，把手伸入各個部會、財團法人、公營事業等，「手伸得有多長，自己應該想一想」。

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(中時 )