帛琉旅遊泡泡4月啟航，團費、自我隔離天數等因素讓民眾猶豫，台灣旅遊選項多，仍有許多城市景點可讓國人細玩，而近期多家飯店集團舉辦線上旅展，老爺酒店集團表示，去年「老爺閃購節」締造逾5000萬的業績，今年仍將舉辦，4月20日至23日僅賣4天，最大獎有機會抽帛琉老爺免費住宿假期。

老爺酒店集團表示，本次老爺閃購節商品，不僅聯合住宿券的使用條件更優惠，最高享限期住1晚送1晚，聯合餐飲券也加碼開放線上購券「買10送1」，住宿及餐飲商品券的優惠效期皆超過1年。

這次有全台11家飯店通用的2999元聯合住宿券、1680元聯合餐飲券，及3大人氣住宿券限定特賣，首先是「礁溪老爺樂活假期」，再來是指定飯店住宿券，包含有首度推出買10送1的知本老爺雙人1泊2食住宿券6300元，台南老爺行旅客房則下殺2688元雙人住宿券，還有「老爺雙城券」，本檔推出「新竹老爺+南港老爺行旅」、「北投老爺+老爺會館」、「礁溪老爺+台南老爺行旅」3套組合。

全台通用的老爺聯合住宿券每張2999元，線上滿20張送2張、滿30張送3張，以此類推，換算下來每張2730元有找；使用1張可住4家老爺行旅（宜蘭傳藝、台中、南港、台南）、2家老爺酒店（台北、新竹）或老爺會館2家（台北南西、林森），10月底前持券入住老爺會館台北南西或台北林森館，加碼多送1晚或1間優惠。

北投老爺酒店房內可盡享白磺溫泉。（北投老爺酒店提供）

平時愛泡湯養生的民眾，建議可持3張券選擇礁溪老爺雙人1泊2食或知本老爺4人1泊2食，北投老爺除了提供雙人1泊2食外，6月底前周日至周五入住再送賞花行程，由飯店派專車接送至陽明山踏青，誠意十足。

老爺聯合餐飲券每張1680元可於集團飯店內共14家餐廳使用，特別再開放線上買10送1、買20送2的優惠，平均1張券不到1530元。還有溫泉度假加露營車體驗套裝組合的「礁溪老爺樂活假期」每組1萬6500元，本檔每日限量150組、每人限購3組；知本老爺雙人1泊2食住宿券6300元、買10張再送1張；台南老爺行旅客房雙人住宿券2688元，享買5送1優惠、周一至周四住宿再加贈2客早餐；南港老爺及台中老爺雙人風格套房分別是3800元、3999元，優惠折扣約31折起。

「雙老爺假期」推出3款組合，到台北城市漫遊可選「北投老爺X老爺會館」套券5888元，6月底前周日至周五入住林森會館，享房型升等好康；「礁溪老爺X台南老爺」套券9999元，可享受頂級溫泉度假及台南古都慢活之旅；「新竹老爺X南港老爺」套券5398元，6月30前入住新竹老爺再享房型升等至行政客房。

搭上帛琉旅遊泡泡話題，老爺酒店集團祭出「滿額雙重抽大獎」，於4月20日至23日活動期間，單筆滿1萬元天天抽出5張聯合住宿券；於活動結束後，消費單筆滿2萬元加碼再抽全台11家飯店套房住宿券及最大獎帛琉老爺酒店4天3夜5星假期2名，獎額總價值超過35萬元。

「老爺閃購節」祭出滿額抽帛琉老爺4天3夜住宿假期大獎。（老爺酒店集團提供）

(中時 )