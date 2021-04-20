自用汽機車牌照稅正值開徵期間，國民黨中常委聯誼會祕書長謝坤宏依據基層反映發動提案，建議黨籍立委提案廢除年徵「車輛牌照稅」，明天將在中常會討論。

該提案由謝坤宏、曾文培提出，已獲陳克威、周孟蓉、邱素蘭、鄭任宗、游顥及林金結等多位中常委連署。

謝坤宏說，我國「車輛牌照稅」按照排氣量大小徵收，且每年徵收一次，其實很不合理。最近在基層聽到很多反對聲浪，主張牌照稅只在買賣過戶時徵收一次即可，燃料費則應隨油徵收才符合公平。

他說，有美國的黨代表也告訴他，美國是以車價收取牌照稅，並非以排氣量作為徵收標準，且並隨車價逐年下降調降牌照稅，為何中華民國的汽車牌照稅每年徵收，實不合常理。

謝坤宏說，為符合公平性，他才發動牌照稅只在買賣過戶時徵收，且應依車價而非依排氣量徵收，如此才合理。但此事涉及修法，須立委才有職權處理，因此才提案建請黨籍立委在立院提案。

(中時 )