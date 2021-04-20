環保署代表接過修法建議書。（李柏澔攝）

全球氣候危機日益嚴重，各國紛紛響應「2050淨零碳排」的目標，綠色和平表示，儘管環保署對《溫室氣體減量及管理法》已經啟動修法程序，但碳排目標及制定有效碳定價的期程十分消極，看不到政府減碳的決心；環保署表示，《溫管法》修法就是要訂出收費的法源依據，碳定價金額還需要配合後續減量目標才能訂定規劃，目前還在搜集相關意見。

世界地球日前夕，綠色和平今(20)日早上前往環保署門口，豎立巨大的碳定價裝置藝術，希望環保署接收綠色和平的《溫管法》修法建議書並採納修法建議，將2050年淨零排放目標和有效碳定價制定規則明確入法。

綠色和平專案主任鄭楚忻表示，近年來乾旱缺水、森林大火、強烈颱風及豪雨水災等極端氣候事件越來越頻繁，為有效控制全球升溫在1.5度以內以避免更嚴重的氣候危機，各國都響應2050淨零碳排的目標，但是我政府減碳目標和修法前相比仍維持2050年較基準年減量50％，在碳定價的制定上更是缺乏完整的機制訂立有效的價格標準。

鄭楚忻強調，隨著台灣跟上全球減碳趨勢的時限越來越短，是否能夠明定有效的碳定價系統達成淨零排放，本次溫管法修法將會是最重要的關鍵點。

各國與組織的建議碳定價部分，我環保署先前提出每公噸計畫收取100多元的碳費，相當於4美金左右，但與韓國的每公噸收取33美金、芬蘭68美金、世界銀行建議值50-100美金相比，效果幾乎「可有可無」，建議台灣至少要收取35美金以上才會有初步成效，足夠的碳定價才能讓企業有足夠的誘因轉型，包含使用再生能源。

環保署環管處專委溫育勇代表環保署接過建議書，溫育勇表示，目前碳定價必須在《溫管法》有授權依據才能收費，這次《溫管法》修訂後才能基於法源依據訂定碳定價，環保署去年啟動修法作業後也已經對外多次召開溝通會議。

溫育勇指出，碳定價要收多少還要配合後續減量目標訂定再來規劃，目前都還在搜集相關意見中，綠色和平今天提供的修法建議也會納入參考。

(中時 )