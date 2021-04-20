考季來臨，大家敲碗許久的台北孔廟「登科及第考生祈福」活動將於24日至30日舉行，考生憑准考證，按部就班依循「祈福步驟」，祈求智慧，今年相當吸引目光的限量幸運小物「欽定一甲第一名」包種茶包，為故宮授權的「欽定一甲第一名殿試策」圖樣搭配包種茶，祝福考生文思泉湧得佳績。

「登科及第考生祈福」特別限定場24日上午9時30分至11時30分，孔廟管委會邀請孔廟祭孔禮生帶領考生們進行古禮祈福，每20分鐘1梯次，每場限25人，報到填寫祝禱卡後，於儀門下集合，祈福儀式從鐘鼓齊鳴古禮展開，由禮生引領至大成殿內誠心祝禱。

孔廟管委會指出，參加者請憑當年度准考證24日至30日上午9時30分至11時30分、下午2時至4時30分，也可自行依循步驟祈福，考生定心靜心好運到。

管委會提醒，進入孔廟園區佩戴口罩、量測體溫、手部消毒，遵守防疫規定，排隊保持「社交距離」，室內保持1.5公尺以上的距離，室外則至少距離1公尺，憑當年度准考證、報考證明或其影本至活動服務台兌換限量論語書卷文具組2.0版及「包中茶」並填寫祝禱卡。

論語書卷文具組祝福考生勝券在握，與金榜零距離。（台北市民政局提供／張立勳台北傳真）

管委會說，文具組內含2B鉛筆、黑色中性筆、尺，期盼考生下筆得心應手，成績百尺竿頭更進一步，包中茶外包裝「欽定一甲第一名殿試策」是故宮藏品，沿切割線撕下還可當作書籤珍藏，祝福考生包中第一。

考季倒數計時中，孔廟祝福所有考生發揮實力無往不利，心想「試」成，最新活動訊息可至「台北孔廟學粉絲團」或電洽（02）25923934分機22陳小姐。

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