台北市1名大有巴士司機，上周四行駛於信義路時，因外省老伯伯頻要駕駛「不要催油門」，讓他認為自身駕駛專業遭質疑，一時情緒失控狂罵伯伯、逼人下車，連續從大安站罵到信義光復站。市府交通局接獲投訴後，由於司機確實有趕人、怒罵的行為，將依《公路法》向業者開罰9000元列評鑑扣分，並調訓司機參加服務講習。

上述情事發生於15日上午11時，1名司機開著「88路」前往世貿，當時有位外省老伯伯坐在博愛座上，當開到捷運大安站牌時，老伯疑似覺得駕駛開車習慣差，便頻頻提醒駕駛不要催油門，司機一時理智線斷掉，回罵民眾「不要踩油門，怎麼開車」，還一直要乘客趕緊下車，一連罵了3、4站，只要巴士停等紅燈時，就會大聲飆罵，直到老伯在信義光復站下車才停止。

大有巴士協理王榮光表示，由於駕駛的確失態，公司將以記大過、扣服務獎金2000元及針對服務乘客方面進行個別輔導，提醒該駕駛在面對不同乘客時，應有哪些要點可注意。王說，該司機到公司服務約半年，工作狀況相當穩定，會一時情緒失控，應為「駕駛專業被質疑」。

公運處業務稽查科長郭献文指出，調閱公車行車影像後，確認如民眾所說，司機的確有怒罵的行為，將依《公路法》開罰9000元並入列評鑑扣分、調訓司機參加服務講，大有巴士業者也會針對駕駛行為影響公司聲譽與乘客，會記一大過、不發放2000元服務獎金，另外也加強司機的教育訓練。

(中時 )