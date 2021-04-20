食藥署今公告回收優生雅脂妥膜衣錠10毫克，原因為他廠原料藥被驗出不純物超標，業者為預防國內產品也有同樣情形，主動通報進行檢查，但截至目前國內產品均未發現不純物超標的情形。

食藥署指出，優生雅脂妥膜衣錠10毫克主要用於高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症患者，由於業者近日發現，其向印度購買的原料藥，近日在國外被他廠通報不純物超標，因此緊急回收，國內業者為釐清藥品狀況，因此主動通報下架回收。

食藥署說，由於國內的產品經檢驗後都未發現超標，尚無法得知國外藥廠為何會出問題，為保險起見，已要求廠商於5月7日前要完成回收作業，同時也要檢附回收成果報告以及後續的預防矯正措施。

優生雅脂妥膜衣錠10毫克目前在效期內的產品共計有12批，約200萬顆左右，食藥署表示，這樣的數量對比其他同成分、同劑型、同劑量的產品，只佔1％，因此就算回收也不至於影響國人的用藥需求，並呼籲目前正在服藥者，應先向醫師諮詢，切勿自行停藥。

(中時 )