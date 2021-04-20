我國適逢大旱，缺水問題難解，台灣大學今(20)日舉辦記者會，學者呼籲政府，水資源開發計畫應更完整，開拓多元水資源必要性更應當重視，不過千萬不能超抽地下水，可透過設立污水回收廠與海水淡化廠等方式，多管齊下，多方面解決缺水問題。

台大今日舉辦記者會，分析國內水資源現況並提出政策建議。台大土木工程系教授游景雲呼籲政府，水資源開發計畫應更完整，開拓多元水資源必要性更應當重視，像是海水淡化廠就能提供穩定的工業用水，重要性就會突顯出來。

台大土木工程學系教授游景雲。(台大提供／李侑珊台北傳真)

台大環境工程學研究所特聘教授駱尚廉表示，遇到缺水時，第一時間總會想到抽取地下水來使用。以台大教師過去參與金門水資源及水質改善計畫為例，發現長期超抽地下水，使地下水位下降，導致井水出現鹽化現象，長久下來甚至影響以地下水產製的金門高粱品質，因此呼籲政府應拓展多元水資源，如設立污水回收廠與海水淡化廠等，多管齊下。

為提供水資源應用相關技術，台大師生亦積極研發水資源永續使用各項設備，如利用仿生系統的概念發展出許多解方。

台大化學工程系教授童國倫研發的「薄膜蒸餾技術Membrane Distillation」，將前瞻的「仿生全疏型多孔膜」應用於薄膜接觸器的技術開發，以過濾工業廢水，產生可再重複使用的再生水。

台大環境工程學研究所教授侯嘉洪團隊研發電化學水處理機台「CapPure」，以「電容去離子Capacitive Deionization

台大環境工程學研究所教授侯嘉洪則是用能源儲存裝置概念，以「電容去離子Capacitive Deionization, CDI」技術產製再生水，有效解決過去工廠「以電換水」而消耗大量能源的難題，最多可減少2分之1的用電量。這兩項技術皆由台大老師研發並取得專利，已有實際產學合作應用的實績，不僅提升國內的水科技產業，也有助於解決水資源匱乏的問題。

(旺報 )