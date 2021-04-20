丁怡銘回鍋政院月領12萬 藍議員轟：侮辱民眾智商

前行政院發言人丁怡銘日前回鍋行政院擔任有給職顧問，近期更傳出丁曾致電立法院長游錫堃辦公室開嗆，行政院發言人羅秉成昨否認傳聞，並呼籲媒體自律。但游錫堃今回應，行政院跟立法院都是憲政機關，有什麼事循正常管道，間接證實有接到此電話。對此，民眾黨團幹事長蔡壁如痛批，丁怡銘拿著行政院長蘇貞昌的雞毛當令箭，耍官威，非常不可取，呼籲民眾8月28日公投踴躍投票，用選票教訓執政黨。

丁怡銘去年因指控台北市牛肉麵節業者使用萊劑牛肉，引發爭議後請辭，但傳出丁請辭後並未離開行政院，近期更獲聘13職等有給職顧問。日前傳出民進黨蘇系質疑游錫堃透露藻礁、反萊豬內部會議，丁直接致電游院長辦公室開嗆，行政院昨雖否認，但游錫堃今回應，行政院跟立法院都是憲政機關，有什麼事循正常管道，才可以避免無謂的預測跟紛擾。

針對丁怡銘致電游院長辦公室開嗆一事，蔡壁如表示，丁當時請辭看來只是要避避風頭，實際上沒有離開行政院，顯然是蘇貞昌的愛將，或許蘇賦予很大任務，不然怎敢嗆立法院長辦公室，這樣的動作非常不適當，看來蘇貞昌現在也不怕社會觀感不好。

蔡壁如說，游院長是老實人，行政院跟立法院本來就要互相尊重，丁怡銘不能拿蘇貞昌的雞毛當令箭耍官威，這個人非常不可取。

蔡壁如認為，蘇貞昌既然不怕社會輿論，如此放縱愛將，呼籲民眾8月28日公投踴躍站出來投票，用選票教訓鴨霸的民進黨，展現民意對蘇內閣團隊施政的不滿。

丁怡銘回鍋政院月薪12萬 鄭麗文酸爆「台灣官場現形記」怒轟蘇貞昌：可悲啊！

(中時 )