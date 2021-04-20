南亞科技今宣布將投資3000億元在新北市泰山區興建一座雙層無塵室12吋先進晶圓廠，採用南亞科技自主研發的10奈米級製程技術生產 DRAM 晶片，並規畫建置EUV極紫外光微影生產技術，預估月產能約4萬5000片晶圓，創造2000個以上就業機會，今舉辦投資啟動記者會，成為新北市今年最大的投資案。

南亞科技今在新北市政府舉辦投資記者會，宣布將在新北市泰山區南林科技園區投資興建12吋先進晶圓廠，新北市長侯友宜、台塑集團總裁王文淵、南亞科技吳嘉昭董事長共同按下投資啟動鈕，最快今年底動工，2023年底完工，2024 年開始第1階段量產，總投資金額約3000 億元。

「南亞科技要成為全球關鍵記憶體供應商！」吳嘉昭表示，DRAM 是所有電子產品智慧化的關鍵元件， 是半導體產業極為重要的一環，因應全球記憶體市場成長趨勢，這次南亞科技投資興建先進晶圓廠，提升國際競爭力，讓南亞科技不僅是台灣的DRAM 領導者，更是全球關鍵記憶體供應商，台塑企業將全力支持。

吳嘉昭提到，南亞科技專注於DRAM領域超過25年，累計全球擁有4600件以上專利，近年來更積極導入人工智慧技術，加速10奈米級技術產品的自主創新研發。2019年成功開發10奈米級DRAM記憶胞技術，並規畫於今年導入量產，未來可生產DDR5，LPDDR5及16Gb 高容量等DRAM產品，新廠的投資計畫，說明對DRAM核心事業的堅持，綠色生產的承諾，致力成為智慧世代的最佳記憶體夥伴。

吳嘉昭補充，未來新廠完工後，預估各產業鍊可提供2000個以上工作機會，橫跨產業線、行銷業務等領域，提供更多人在地就業的機會，與新北市相輔相成。

「一出手就是大投資！」侯友宜致詞時大力感謝南亞科技投資並說，南亞科技一投資就是3000億元，對新北市招商是很大的鼓勵，新北市去年在公共建設招商案有19案，成果卓越，期待除了公共建設的招商外，民間建設的投資也要愈多愈好，讓新北市在捷運發展、都市更新的過程上，能夠有在地就業和在地發展的機會。

侯友宜也說，南亞科技從4年前營運總部落成後，過去2年間也陸續在新北市加碼投資以擴充產線及產能，這次規畫3000億投資興建雙層無塵先進晶圓廠，展現公司對半導體產業的發展，及新北市的投資環境非常的有信心，市府一定會全力支持，由招商一條龍團隊努力協助各項證照申請及審查，同時也要以綠色、環保跟減碳為目標，讓城市未來會更好。

(中時 )