重型機車的外型多半中性又帥氣，愛好者普遍為男性，但有名妙齡女子就超愛重機，日前穿著細肩帶、皮褲奔馳於北宜公路，照片被攝影師PO到臉書社團掀起熱議，網友除了瘋狂點讚、分享，也找出本尊的IG、經常出沒的地方，希望有朝一日親眼目睹重機女神的風采。

一名攝影師在臉書社團「北宜公路(追焦照.路況回報)」貼出多張照片，除了有霸氣的男騎士，還有高顏值的女車神，其中一位皮膚白皙、身材窈窕，髮絲從安全帽跑出隨風飄逸，即便在困難的壓車過彎，都能保持淡定的優雅笑容，結合帥氣和性感的氣息，讓大批男網友都視為超級女神，紛紛肉搜她到底是何方神聖。

原來該名重機女神是頗有名氣的「jinny啾甯」，曾上過電視節目，IG擁有2.4萬粉絲，常常穿著細肩帶、貼身皮褲騎著愛車到北宜公路享受奔馳的刺激，並PO出自己與重機的合照，纖細溫柔的外表下藏著一顆熱愛冒險的心，超大的反差受到網友關注，甚至有粉絲為了能巧遇女神，特地跑到北宜公路碰碰運氣。

除了「jinny啾甯」，大陸也有一名重機女神「痞幼」，年僅23歲就擁有長達7年的玩車經驗，甜美的臉蛋配上火辣身材，確實成為車界的「嬌點」，但人紅是非多，被網友發現沒做好身材管理，腰間冒出一層游泳圈，就連美貌都遭到質疑是修圖出來的。

(中時新聞網)