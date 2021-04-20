新北市淡水區新民街口班駁平凡的路邊水泥牆，文化里里長彭梅香利用所學發揮巧思，利用陶板砌磚改變原有單調車水馬龍的路口。（淡水區公所提供）

新北市淡水區新民街口班駁平凡的路邊水泥牆，文化里里長彭梅香利用所學發揮巧思，利用陶板砌磚改變原有單調車水馬龍的路口。（淡水區公所提供）

新北市淡水區新民街口班駁平凡的路邊水泥牆，文化里里長彭梅香利用所學發揮巧思，利用陶板砌磚改變原有單調車水馬龍的路口。（淡水區公所提供）

新北市淡水區新民街口班駁平凡的路邊水泥牆，文化里里長彭梅香利用所學發揮巧思，利用陶板砌磚改變原有單調車水馬龍的路口。（淡水區公所提供）

新北市淡水區新民街口班駁平凡的路邊水泥牆，文化里里長彭梅香利用所學發揮巧思，利用陶板砌磚改變原有單調車水馬龍的路口，讓行經的民眾或遊客，停歇腳步欣賞一系列釉下彩的陶板作品。

淡水區公所表示，美化牆第一面的陶板繪製原住民的船身，代表原住民平埔族駐留淡水居住的環境，接著看到多樣水果的展現，也訴說台灣在世界之中扮演水果王國的地位。

因為淡水具有得天獨厚天然地理環境，保有歷史脈絡原有古色古香的風貌，結合當代藝術作為與眾不同景觀之外，還能有發思古幽情的風貌。

彭梅香說，淡水居民、遊客經過這裡，都會歇一歇來欣賞巴洛克及當代藝術的創意，受到大家的關注就有與有榮焉的感動，當初的發想是想要把文化里舊有的歷史背景透過陶板方式，呈現新的面貌出來，詮釋原先淡水早期是原住民平埔族聚集的所在地地理環境。

後來荷蘭人及西班牙人建造了紅毛城，把十七世紀巴洛克的風格移殖來淡水，歷經日治、國民政府的時代演進，希望曾在淡水生活的先民，留給後代追思尋根的回憶，駐留風華歲月曾有的足跡。

淡水區長巫宗仁表示，淡水有400多年的歷史人文、具豐富的藝術文化內涵，這一道巴洛克藝術牆呈現淡水人口演變及特色，讓大家轉角就可欣賞藝術，提升淡水在地的人文素養，同時讓來來往往的遊客留下美好的記憶。

(中時 )