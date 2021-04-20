記憶體廠旺宏(2337)6吋晶圓廠將出售，傳出鴻海有意加入收購的行列，市場認為，鴻海集團的半導體布局將更完整，旺宏則可望藉由與鴻海的合作拓展市場。旺宏將於4月27日舉行法說會，預料其6吋晶圓廠出售案也將成為市場關注的焦點。

旺宏董事長吳敏求先前表示，出售6吋廠是既定策略，預計本季拍板。旺宏6吋廠目前月產能約2萬片，主要為客戶代工驅動IC、電源與車用相關晶片。旺宏6吋廠出售一案，先前已傳出聯電、世界、日商東京威力科創有意出手收購，如今鴻海也對旺宏6吋廠有興趣，加入有意收購的行列。

旺宏將於下周舉行法說會公布上季獲利以及展望。旺宏2021年1月至3月合併營收為96.27億元，較2020年同期94.15億元增加約2.3%，續創歷史同期新高。

旺宏於上季法說會時，總經理盧志遠表示，今年展望樂觀，將是更好的一年。盧志遠當時指出，四大產品線中，遊戲客戶受惠宅經濟發酵，對ROM的需求顯著成長，同時，NOR Flash、NAND Flash看來都是向上趨勢，晶圓代工需求也熱絡，對今年展望樂觀，還沒有看到任何一片烏雲，今年營運會是更好的一年。

旺宏董事長吳敏求日前表示，在市場需求增加，產能不足下，預期NOR Flash缺貨情況將持續2年；旗下6吋廠仍會按計畫處分，目前努力敲定中，預計第二季可望定案。

(時報資訊)