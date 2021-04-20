航運景氣熱，貨櫃三雄近期股價「水漲船高」，今天雖然股價漲勢暫停，但外資給予長榮(2603)的目標價上調至101元，首次出現破百的價位。本土法人給予萬海(2615)的目標價，也調升至128元，顯示這波航運熱度還沒見到降溫現象。

看好貨櫃航運趨勢，美系外資在最新出爐的報告中指出，因蘇伊士運河事件將持續影響全球供應鏈，隨著美國經濟活動復甦，預期第2季和第3季貨櫃航運市場需求將再擴增。而長榮積極採購新船可進一步擴大市場佔有率，同時具有更大經濟規模有利於獲利表現，目標價從60元大幅調升至101元。

本土法人認為，由於2021年及22年新船下水量逐年減少，市場供不應求狀況無法解除，近期SCFI貨櫃運價迅速上漲，顯示旺季需求將更旺。萬海以亞洲線為主，亞洲港口準班率偏低，亞洲線運價長期看漲，加上萬海大買立即可用的二手船，投入美西線，加上美國線漲價，有望推升下半年獲利表現。預估萬海今年每股盈餘上看18元，目標價上調至128元。

(時報資訊)