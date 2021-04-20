國民黨立委陳以信15日跟美國總統特使陶德說：台灣年輕人不怕打仗，但不願當兵，引發軒然大波。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，到底台灣年輕人，是不是真的「願打仗、不當兵」呢？與其吵嘴，不如看民調。

【庶民大聲公】若開戰7成願上場！有影嘸？街頭實訪民眾秒吐真心話

黃暐瀚今（20日）在臉書發文表示，2020年10月（半年前），《ETtoday新聞雲》做了一份民調，結果顯示，18、19歲的台灣年輕人，96%願意自己或家人上戰場，「願意打仗」；但支持徵兵制度的，卻只有12.5%，反對者高達87%。然而年紀往上提一歲，僅僅多一歲，族群的看法，就又完全不同。20-29歲26%願意上戰場（少了70%），57.8%支持徵兵制（反對徵兵從87%降成30%）。

所以，黃暐瀚指出，所謂「願打仗，卻不當兵」的族群，也只是18-19這個族群，人數不過四十幾萬人。不能以偏概全，說台灣的年輕人，通通不肯當兵。一旦發生戰爭，戰場就在台灣。（因為我們不會去打大陸，如果開戰，一定是大陸來打台灣）。

但是，黃暐瀚直言，身在戰場的你我，知道戰爭之後，該做些什麼事嗎？黃點出，沒電怎麼辦？手機沒訊號怎麼辦？沒水怎麼辦？網路斷了怎麼辦？吃東西怎麼辦？房子被炸毀了怎麼辦？路上遇到解放軍怎麼辦？受傷了怎麼辦？醫院已經被炸毀了，又怎麼辦？真正開戰之後，這麼多的「怎麼辦」？目前大部分台灣人都不知道「該怎麼辦」？他坦言，「所謂當兵，不是叫你去數饅頭，浪費時間，更不是只有把自己訓練成『殺人機器』才叫當兵」。

黃暐瀚強調，當兵的軍事訓練內容，可以修正，但如果兩岸終究難逃一戰，那台灣當然要立即開始全面準備戰爭。軍人上場殺敵，非軍人也得後勤補給，讓自己存活下來。先求「不戰」，再求「不亂」，之後「不降」。別再「願打仗，卻不當兵」了， 如果不接受軍事訓練，就想打仗？這戰爭，其實等於已經結束了。

(中時新聞網)