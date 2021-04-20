台中北區金龍里低收戶46歲戴姓單親媽媽，靠包水餃扶養22歲、12歲、8歲的3名女兒，小女兒3年前被診斷罹患淋巴血管瘤經常要住院開刀，她接單包水餃並靠政府低收補助勉強維生，本月10日卻中風住院，不但無法再貼補家用，還面臨3個月漫長復健至少9萬元看護費的缺口，台中行善團得知後發動募款，20日也帶著團友到醫院送上募得的26萬元。

之前因協助五寶爸募款引發漣漪的台中行善團20日送暖給水餃媽媽戴姓婦人，一行人前往中國醫藥大學附設醫院為水餃媽媽加油打氣，也帶來行善團、房仲業者募得的26萬元要讓因病住院、暫時沒有收入的水餃媽媽可以支應中風住院復健3個月的看護費差額。

水餃媽媽居住地北區金龍里里長馬國樑指出，戴女一家是該里低收入戶，領有低收補助，也是社會局追蹤關懷的對象，但因為其小女兒患重症經醫療費用不斐，水餃媽媽平時是在家接單包水餃貼補家用，她也有一個夢想是開一家水餃專賣店，面對她突然中風意外，里辦公室也會持續關心。

台中行善團協會理事長柯朝枝說，希望水餃媽媽早日康復，會持續找許多會員及長期支持參與行善團的朋友們，來幫水餃媽媽圓一個夢，開間屬於她自己一間水餃專賣店。

(中時 )