高市府與中央在大樹地區鑿井，希望在5月底至每日提供12萬噸水量。（高市水利局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市水利局長蔡長展（右）強調，鑿井的地區沒有地層下陷問題。（柯宗緯攝）

高雄旱象未解，高市府破天荒自鑿30口井，加上水利署30口井，總計60口井，預計5月底前每日供應12萬噸水源，再直送澄清湖。傳出鑿井的區域，恐引發地質安全疑慮。水利局長蔡長展20日澄清，鑿井地區為高屏溪沖積扇平原，非地層下陷區。

蔡長展指出，鑿井的位置是在大樹高屏溪沿線，並非超抽區域，地質屬於軟礫石加砂層，此地有較充沛的水量；鑿井後取水也會做觀察，這部分在安全上是沒有問題，現在進度預計每周會達到完成8口井，5月底前至少達到30口井的供應。

蔡長展表示，在高屏溪在曹公圳沿線，也會用移動式抽水機把地面水的部分運送到澄清湖，這個部分也在順利進行中，每天都會給澄清湖這邊做適度的補水。

蔡長展提到，目前水利署及高市府各鑿30口井，市府評估過使用大口徑8至10英吋，水利署大概是6英吋；市府先前鑽到4、5米就有水，「但是要天天要抽」，因為地下水要滲過來及要有水壓，才能持續抽；正常深水井是200多米，但現在是抗旱時期，所以只鑿100米左右就夠了。

蔡長展強調，這是市府首度鑿井找水源，雖然中央也會調度，但是因為這次災害，市長認為水量仍不夠，希望到6月還是橙燈，不要進入紅燈，所以要找很多水源才安全，所有的盤點、努力，都是為了超前部屬不要進入紅燈。

至於澄清湖清淤部分，蔡長展也提到，自來水公司今天也軍方也召開會議，清淤和送水都是同步進行，送水歸送水，清淤的部分還是要清，軍方八軍團也會協助。

(中時 )