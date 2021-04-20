旱象持續，中央大學太空及遙測研究中心利用3D衛星遙測，發現中南部水庫蓄水量嚴重下降。以曾文水庫為例，衛星影像分析結果顯示，相較於2019年9月，今年4月水庫水位降低33公尺，水體面積減少約1160公頃；3D空間分析更顯示，水庫水量減少約4.2億立方公尺，許多地方都已乾涸見底。

我國開春以來降雨量明顯偏低，中南部地區水庫蓄水量持續下降，各地水情紛紛告急，部分地區甚至已開始分區供水。

中大太遙中心團隊透過3D衛星遙測，台灣蓄水量最大的曾文水庫為例，比對及分析2019年9月11日與今年4月11日的高解析衛星影像，發現曾文水庫的水體面積由豐水時的1714公頃大幅減少為556公頃。

太遙中心研究人員利用傾斜攝影衛星立體測繪建立3D數值地表模型，並進行水庫蓄水量的3D變化分析。結果顯示，曾文水庫水位高度在2019年9月11日時為229公尺，今年4月11日時則僅有196公尺，降低33公尺。而3D空間分析的結果顯示水庫的水量減少了約4.2億立方公尺。由衛星立體測繪所建立的3D模型可見水庫水位明顯降低，許多地方都已乾涸見底。

國際知名水資源專家，中央大學副校長吳瑞賢表示，根據聯合國農糧組織(FAO) 2014年所公布126個國家的人均分配水庫容量，臺灣排名世界97名，總水庫容量約19億立方米，其中曾文水庫是最大的也是最重要的水庫，扮演南部水資源供應的關鍵角色。

吳瑞賢提到，曾文水庫目前淤積率逾3成，雖然水利單位加強清淤，但是頂多清除每年400萬立方米的泥沙，也就是目前水庫有效容量的百分之一。

吳瑞賢強調，加強使用相關科技管理集水區與水庫庫區是極為重要的工作，而中央大學太遙中心的衛星遙測，可有效協助相關單位進行水庫水情以及集水區的調查與監測。

(旺報 )