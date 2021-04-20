國民黨前主席朱立倫昨到高雄做公益，還和民進黨高雄市長陳其邁同台，是否會擔心引起韓粉的不滿？朱今天受訪時說，他相信不會，因為昨天做公益的對象是高雄市長輩，很遺憾韓國瑜離開高雄市長的位置，他更希望有一天，不只是高雄，各地都是國民黨來執政，但現在做公益就不分黨派，在各地為長者服務。

有媒體報導，昨天朱立倫的港都行，不僅背後有前立委黃昭順幫忙動員「call」人陪同，晚間更有多達16、7位議員出席餐敘。而朱與高雄地方人士私下會面時，有人還當場抱怨對現任主席江啟臣領導力不足的不滿，希望能選出一位足以承擔重任，顧穩2022縣市長選舉的人選，挺朱意味濃厚。

朱立倫上午出席「照護人，有你真好！」公益影片播映會前受訪時對此表示，我現在最重要的目標，就是能夠爭取社會對國民黨更多的支持，及如何團結國民黨；我昨天在高雄，後來也到屏東，很多地方人士都跟我談，希望國民黨能夠爭取社會更多支持，能夠更團結，更獲得大家的肯定。

朱立倫說，昨天大家談的，都是擔憂若國民黨不團結而分裂，對2022選舉有很大傷害，其次，如果都只在同溫層，不能夠走出去爭取更多年輕朋友、社會大眾的支持，也無法勝選，這是我們主要努力的目標。

朱立倫強調，他今天在台北，一樣是希望所有國民黨人都能團結一致，在明年的選舉中獲得更多席次。

針對國民黨親美的路線問題，朱立倫說，親美的路線不但是國民黨的路線，也是中華民國各黨派應該要有的路線，因為美國是我們百年來長期的友人，不管在哪個階段都是支持中華民國、台灣，這不應該有任何的區隔、區別。

至於陶德訪問團訪台未會晤國民黨，現任主席江啟臣質疑「小鼻子小眼睛」，朱立倫則認為「與官方接觸就代表朝野」，朱說，尊重美方客人，若時間允許歡迎美方跟各政黨會晤，但若時間比較急，跟朝野立委、政院、府方接觸就代表民眾，他相信江啟臣的意思是希望外交部能多安排國外訪賓來訪問各政黨，聽聽台灣各種聲音，這都是好事。

(中時 )