調查局調動45名基層主管 全面強化國安資安 11:542021/04/20 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 調查局 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法務部調查局20日公布一波45名基層主管人事調動名單，包括國家安全維護處副主任蔡素霞調國安維護科科長，45人在4月23日到職。由於這波人事牽動國家安全維護處、資通安全處等多個單位，顯示調查局因應兩岸情勢緊繃，刻強化國安、資安等工作。 英啟動國安調查 輝達吃安謀可能生變 輝達併安謀 英啟動國安調查 (中時 ) #調查局 #國家安全維護處 #國安 #維護 #調查局人事調動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍委轟食安辦掩蓋日排放核廢水 04:102021/04/20 政治要聞 邱國正稱雙方主要研討區域安全 未談軍購！美台專案會議 我提台海緊張 04:102021/04/20 焦點要聞 生策會找大咖 拚當生醫護國神山 04:102021/04/19 財經要聞 《資訊服務》安碁資訊H2新增紅藍隊演練服務 強化資安應變力 09:102021/04/20 財經 銀行保單熱銷 衝20個月新高 04:102021/04/20 金融．稅務 文大召開校安會議 無證據證明發生怪人攻擊事件 16:512021/04/19 生活 南屯警客製化宣導 關懷守護銀髮族 10:522021/04/20 寶島 竹縣北埔慈天宮 重現百年風華 04:102021/04/20 地方新聞 新任交長列八大施政重點 強調台鐵改革員工待遇不減 11:372021/04/20 生活 習近平博鰲演講：國與國要平等相待干涉內政不得人心 10:462021/04/20 兩岸 用戶資料外洩事故排行榜揭曉 Facebook糗佔榜首 13:392021/04/19 科技 社會熱門新聞 男大生猛盯電腦敲鍵盤 近看螢幕驚見火辣裸女真相糗翻 - 社會 騎士遇大雨停騎樓穿雨衣 慘遭魔人檢舉罰5百不服提告逆轉 - 社會 網路賣春驚見東南亞小模 主打爆乳女友款 警抓人傻了：妳哪位？ - 社會 台中太平「供五停二」限水 男子到溪邊洗澡不慎溺斃 - 社會 台中嶺東中學驚爆2打1「水桶狂砸」事件 一群同學看戲校方回應了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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