法務部調查局20日公布一波45名基層主管人事調動名單，包括國家安全維護處副主任蔡素霞調國安維護科科長，45人在4月23日到職。由於這波人事牽動國家安全維護處、資通安全處等多個單位，顯示調查局因應兩岸情勢緊繃，刻強化國安、資安等工作。

(中時 )