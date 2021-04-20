18日深夜一連兩起地震，全台有感。台中市長盧秀燕今質疑，中央氣象局的國家級警報發送標準不一，台北市震度3級就收得到警報，台中達4級卻沒有，成了「國家級邊緣人」。氣象局長鄭明典證實，已報請交通部同意，取消「台北市3級發警報」規定，未來全國統一標準，震度達4級才發警報。

花蓮18日深夜連兩起地震，芮氏規模分別達5.8、6.2，國家級警報大作，嚇壞全國民眾。盧秀燕今指出，當晚台北市震度僅3級就收到預警簡訊，台中市達4級，卻只有梨山收到，「警報莫衷一是，未超前部署，台中人變成國家級邊緣人」。

鄭明典接受《中時新聞網》訪問時證實，為避免再度發生標準不一的情況，5月1日起將取消「台北市3級發警報」的規定。

鄭明典進一步指出，當年台北市震度3級就發警報的考量，是因為台北高樓較多，所以特別放寬，希望增加民眾預警時間；如今高樓防震設計精良，為避免「大小眼」，經徵詢相關單位，決定一律改成震度4級才發警報，交通部已同意，5月1日起實施。

(中時新聞網)