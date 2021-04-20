全民健保成立25年，擁有全世界少見的大數據就醫資料庫，也是豐富的研究資源。截至今年3月，利用健保資料庫並發表於國際期刊的論文已累計6550篇，9成以上為西醫醫學相關。為方便學界、民間查詢，健保署將這些資料進行彙整掛網，即起上線，只要查詢關鍵字或論文就能找到。

健保署企劃組科長趙偉翔表示，健保署至今累計671億筆申報資料，是受全世界矚目、豐富的寶庫。截至今年3月，已有6550篇利用資料庫進行的研究發表在知名的國際期刊，其中最早是2005年開始發表的論文，最多則出現在2015年，高達780篇論文。在所有論文中，西醫醫學居多，佔97.73％，當中將近4分之1是遺傳學，其次是神經學和心理學，對公共衛生和醫學的幫助很大。

健保署長李伯璋表示，很多人都會利用健保大數據寫論文，從這些論文中，可看到資料庫在健康政策與管理、疾病治療研究、藥物療效分析、探討疾病危險因子、疫情的即時追蹤與監控以及醫療品質提升，均有顯著貢獻，值得讓國人瞭解健保資料庫的實際應用與價值，對於提升我國醫療品質，增進全民福祉，有莫大的助力。

過去以來利用健保資料庫進行之學術研究，多半分散於各個圖書館，經過健保署近半年加以彙整後，即日起公開於健保署網頁（路徑：全球資訊網首頁＞關於健保署＞利用全民健保資料庫之國際期刊論文查詢），使用者可直接輸入關鍵字、刊文或期刊名稱等進行檢索，查詢結果除提供書目摘要外，且索引資料被收錄在美國國家醫學圖書館建置的醫學期刊PubMed的文章供民眾檢索，未來將陸續整理發布。

對於健保資料庫開放的效果，健保署醫務管理組約聘副研究員高豐渝表示，過去B肝藥物問世後，尚未有台灣本土的實證，健保署納入給付數年後，北榮團隊依據健保資料進行研究，發現該藥的確有著降低死亡率，該研究亦發表於知名期刊《JAMA》中，印證了當時的給付是正確的。

健保署表示，在確保個資免於外洩及整體資訊安全的前提下，將持續收集建置健保資料檔案，包含承保資料、醫療申報資料、醫療影像、檢驗檢查結果及報告等，並將資料做謹慎的去識別化，無從辨識特定之個人，也無法還原身分。在申請並經審查通過後，於符合申請目的與特定規範下，限於特定空間（實體隔絕）內分析，利用後僅得攜出研究結果，非攜出原始資料，並對於研究結果於攜出前進行審查。

(中時 )