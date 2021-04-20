台灣農林（2913）20日線上法說指出，農林是台灣第二大地主，擁有土地面積3,747公頃，截至4月13日止，市值為4.8億美元、約144億新台幣。

農林董事長吳清源自2019年接任董座以來加速茶葉種植、發展休閒觀光與檢視全台土地資產做最有效活化，目前檢視土地資產完成，而茶葉種植亦完成老埤農場452公頃種植面積，預計台灣農林的茶葉生產將在2025年成長三倍，達到每年3,000噸。

而值得一提的是，自去年疫情衝擊出國觀光，反而帶動國旅人潮，農林旗下休閒觀光事業包括熊空、大寮、大溪、銅鑼、日月等茶廠與鹿篙咖啡莊園人潮與業績均逆勢增，其中除了日月老茶廠衰退14％外，其他各茶廠均正成長，且鹿篙咖啡莊園新落成更帶動業績較前一年成長逾3倍，2020年營收新台幣3.12億，2021年1-3月營收新台幣0.91億，年增雙位數。

以休閒觀光事業大有可為，熊空將擴大新增第二休閒農場做為露營區，而大溪則新增森林休閒農場，更將新開發水頭畜牧農場、石門森林農場等，此外，銅鑼茶廠與鹿篙咖啡莊園等亦將擴大二期，休閒農場納入休閒事業營運，有望推高今年營收往上，尤其台灣農林茶廠與土地均有群山環繞、優美風景，發展休閒農業與觀光旅遊，可望成為農林的第二個獲利引擎。

(工商 )