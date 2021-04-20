買獨享杯等於單身？一名女子下班後到全聯買雞蛋，順手拿了一盒濃湯獨享杯結帳，卻被排在後方的年輕情侶撞見，譏諷「你看她拿獨享杯，她一定單身」，說完後兩人還一起大笑，讓女子氣炸，最後趁著店員結帳的時候，轉身狂瞪這對情侶，瞪到他們倆閉嘴不敢講話。

「現在的小孩都這麼白目？」一名女網友在臉書爆怨2公社發文，表示她去全聯買蛋時，在結帳櫃檯順手拿一盒玉米濃湯獨享杯，被後面的屁孩情侶撞見，男方指著她說，「欸你看她拿獨享杯，她一定單身！」女方聽完後一直笑，讓站在前面的原PO非常不爽，轉頭瞪他們，發現被瞪後，屁孩情侶就開始講悄悄話，女方還故意大聲回嗆「誰知道，她剛剛就轉過來青（瞪）我啊」。

原PO說，當下她心裡非常火，不斷跟自己講別跟屁孩計較，但還是忍不住在店員結帳時，轉身瞪爆他們兩個，瞪到兩人都不敢說話，「阿不是很會講？不就繼續講啊」。

對此，網友紛紛留言：「無聊的情侶，別理他們！」、「買獨享杯等於單身？這邏輯和智商？」、「就算我結婚我也是會買獨享杯」、「不懂獨享的意思嗎？可憐國文白讀了，這跟單身有什麼關聯」，同時原PO也強調自己不是單身，「我單身的時候反而沒買過獨享杯，因為一個人隨便吃就好，幹嘛這麼搞剛！」

(中時新聞網)