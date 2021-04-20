從命理角度來看，住家的風水對居住者的運勢影響深遠，運勢命理網站「知命命理」分享，居家風水中要特別注意廁所方位、鏡子擺設、臥室植栽、魚缸位置、藝術品種類，如果犯了風水禁忌，將影響居住者的健康運和財運，甚至會讓家人之間的感情變差。

▍1.廁所不能在房子正中間

廁所是家中藏污納垢之處，房屋正中間是房子風水的樞紐之處，廁所在房子正中間會把污穢之氣散發，影響整個家居的風水。如果已經裝潢好無法改變，則可以在廁所擺放化煞吉祥物來化解。

▍2.不可有大塊的鏡子

有時為了凸顯房間的設計感，會在房間內擺放大塊的鏡子，使得房間看起來更加的寬敞。但是在風水學上來說，過多的鏡子會帶來陰氣，吸收房間內的陽氣，讓房間陰陽失衡，使得屋主的健康變差。

▍3.臥室不可擺放尖刺、窄葉類植物

很多人喜歡在臥室的電腦旁擺放一盆仙人掌，看似能夠帶走電腦帶來的輻射，實則破壞了房間的風水。尖刺類的植物會影響感情生活，帶來阻礙，最好改成擺放寬葉類植物，既能防輻射，也能旺家居。

▍4.魚缸不可以隨意擺放

很多人都知道家中擺放魚缸可以旺財，其實不是每個人都適合擺放魚缸，命中缺水的人適合擺放，反之則不應該擺放。魚缸擺放的位置也是很有講究的，魚缸應擺放在當年的財位，才能為家中帶來財運，魚缸也不宜過大，否則易沖淡家中的福氣。

▍5.屋內擺放藝術品需謹慎

家中擺放藝術品能夠提升生活品質，但是隨意擺放藝術品，反而會造成不好的影響。雕像藝術品適合擺放在客廳，不宜擺放在臥室和餐廳，尤其是動物類的雕塑，會影響家中的和氣，造成家人間容易引發爭執。

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(中時新聞網)