歐盟理事會昨天通過《歐盟印度太平洋地區合作戰略決議》，通篇決議文雖然沒有提到台灣，不過歐洲經貿辦事處處長高哲夫今天表示，「當我看到這份文件，眼裡所見都是台灣，歐盟在很多部分都跟台灣有所合作。」

歐盟印太戰略決議指出，歐盟在印太地區具有重大利益，並且對於該地區保持開放且基於規則的區域架構有著高度關注。然而，印太地區當前的情勢動態激化了地緣政治競爭，給貿易和供應鏈以及技術、政治和安全領域的緊張局勢增加了越來越大的壓力。

歐盟理事會決議的通過使歐盟可以在海洋治理、衛生、研究與技術、安全與防衛、連結(connectivity) 等諸多領域進一步加強合作，並加強共同合作應對氣候變遷等全球挑戰。歐盟將深化在印太地區的交流，特別是與那些已經宣布其印太方針的夥伴。

值得一提的是，決議文強調歐盟將持續與日本、南韓、新加坡、越南協商貿易投資協定（Trade and Investment agreement）；並完成與澳洲、紐西蘭、印尼的自由貿易協定（Free Trade Agreement）；更進一步深化與中國的歐中全面投資協定。

高哲夫說，其實這份文件的所有段落都包含了台灣，歐盟在很多部分都跟台灣有所合作。以經濟而言，台灣的尺寸相當於比利時而言，卻是歐盟的15大的貿易夥伴，可見得台灣對歐盟非常重要，歐盟願意與台灣加強關係，我們也準備對台灣投資更多，比如離岸風電、綠色能源就是對雙方而言很重要的領域，不過我們更想要看到的是台灣到歐洲的投資，而這可以讓歐盟的決策者進一步去考慮台歐盟雙邊投資協定（BIA）。

針對台灣在印太地區的角色？高哲夫指出，台灣與歐盟共享民主、人權、法治的價值，這些都是台灣跟歐盟之間很好的連結。歐盟與印太區域夥伴的合作方式將以長期規劃為原則，基於促進民主、法治、人權與國際法，貢獻於該地區的穩定、安全及永續發展，而台灣正是區域的理念相近夥伴。

對於歐盟眼裡中國的角色，高哲夫則以「房間裡的大象」（Elephant in the room）形容中國議題（意指一個問題因太過於龐大或麻煩，導致沒有人願意去碰）。他表示，歐盟將以實際且彈性的方式，就氣候變遷或牽涉到雙邊利益的議題，與中國進行多面向合作。

(中時 )