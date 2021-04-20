大陸工業和信息化副部長劉烈宏19日在大陸國務院政策例行吹風會上表示，大陸目前已開通5G基站79.2萬個，5G手機終端連接數達2.6億，獨立組網模式的5G網路已覆蓋所有地級市，初步建成全球最大規模的5G移動網路。而今年提速降費工作重心將從網路「覆蓋普及」向「提速提質」轉變；從「普惠降費」向「精准降費」轉變。

據《人民日報》報導，在完善農村資訊基礎網路方面，劉烈宏指出，今年預計在農村及偏遠地區支援1萬個4G基站建設，讓今年底未通寬頻行政村數量將實現動態清零。

此外，自2015年網路提速降費實施以來，在提速方面，大陸已建成全球規模最大的寬頻網路基礎設施，實現了農村和城市「同網同速」；在降費方面，固定寬頻單位頻寬和移動網路單位流量平均資費降幅超過95％。

從網路能力看，使用者速率大幅躍升。從「十三五」以來建成全球規模最大的資訊通信網路。固定網路方面，光纖寬頻使用者占比從2015年底的56％提升至94％，；行動網路部分，4G基地站規模占到全球總量的一半以上

(旺報 )