美國中情局（CIA）日前公布世界各國2021的年總和生育率（fertility rate）預測數據，資料顯示，台灣是全球227個國家和地區中的最後一名，也掀起各界熱議要不要生小孩的話題。今年40歲、有個交往20幾年男友的民進黨立委高嘉瑜坦言，是擔心生不出來。

高嘉瑜接受主持人蘭萱專訪的影片昨（19）日在YouTube上架，被問到和男友交往多年，為何不結婚時，高嘉瑜表示，其實很多婆婆媽媽都會關心她，要她趕快結婚、這樣不生不行，但她說，「我現在不是擔心嫁不出去，是擔心生不出來啦」。

談到婚姻觀及愛情觀，高嘉瑜表示，結婚對她而言可能不是那麼重要，但生小孩可能很重要，如果生小孩了，就會想要結婚，會希望小孩是有家庭的，但如果沒有生小孩的話，就不一定要結婚，因為覺得結婚不是愛情的保證。

高嘉瑜接受專訪時談及婚姻觀與愛情觀。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜指出，很多人結婚，離婚率也越來越高，婚姻可能代表責任、承諾等等，但現代人對這件事情有沒有這麼重視，則是另外一個議題。

此外，高嘉瑜也羞認，和朋友比起來，自己會以男友為重，還曾因為另一半而放鳥兩個互不認識的朋友，「結果他們兩個就自己去看電影」。

不過，根據2019年《周刊王》報導，高嘉瑜曾透露「還沒找到真正適合的對象」，因此重心還是放在政治事業，不急著結婚，更有「凍卵」的念頭，甚至到國外「借精」生一個可愛的混血寶寶，但她也強調，那是萬不得已的情況，要生小孩當然還是找自己的「最愛」，長跑20年的男友還是第一順位。

(中時新聞網)