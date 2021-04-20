全台面臨半世紀以來最大乾旱，中南部水情吃緊況狀持續惡化，台塑集團總裁王文淵今受訪認為，台灣水資源分配70％用在農業灌溉，僅不到10％用在工業，「其實台灣農產品的量能還是不夠，可以用工業支持農業，有效地重新分配水資源，這會是一個方法。」

南亞科技今日在新北市府舉行新廠投資記者會，宣布投入3000億元在新北市泰山南林科技園區投資興建12吋先進晶圓新廠；台塑集團總裁王文淵、南亞科董事長吳嘉昭及總經理李培瑛聯袂出席，新北市長侯友宜也率各局處首長到場致意。

談及台灣缺水危機，王文淵受訪表示，他前幾天才跟工業總會理事長聊到，其實台灣水資源很豐沛，但因為地理環境不佳，一下雨就流入海底，真正能夠使用的水很少，因此要以儲蓄水的方式來解決問題。

王文淵認為，台灣約70％的水用在農業灌溉，不到10％用於工業，其實台灣農產品的量能還是不夠，其實可以「用工業支持農業」，重新分配水資源，會是一個方法。

(中時 )